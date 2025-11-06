آمال ماجد المجذوب غادرت منزل ذويها إلى جهةٍ مجهولة ولم تَعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة آمال ماجد المجذوب (مواليد عام 1946، لبنانيّة)، التي غادرت بتاريخ 02-11-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة الهلالية – صيدا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك الاقليمي، على الرّقم: 722095-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.