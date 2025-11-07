الأخبار
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

أمن وقضاء
2025-11-07 | 10:44
مشاهدات عالية
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال مدّ "قساطل مياه" في محلّة بشارة الخوري - شارع عمر بن الخطّاب/ الشارع الفرعي خلف تمثال الرئيس بشارة الخوري، باتّجاه البربير.

وأفادت بأن الأعمال ستبدأ اعتبارا من الساعة 20،00 من تاريخ اليوم، ولغاية الساعة 07،00 من صباح الغد. على أن تُستكمل السّاعة 20،00 من مساء الغد، ولغاية الساعة 07،00 من تاريخ 09-11-2025.

وأشارت الى أنه سيتمّ منع المرور خلف التمثال المذكور، وتحويل السير من أمام التمثال فوق التقاطع باتّجاه محلّة قصقص.

كما أفادت المديرية العامة بأنه اعتبارًا من السّاعة 07،00 تاريخ 08-11-2025، ولحين الانتهاء، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق في محلّة جادة صائب سلام - تقاطع جامع عبد النّاصر، على الشّكل التالي: على المسلك الشّمالي المتّجه من البربير إلى عين التينة، ولدى الانتهاء من هذا المسلك، ستنتقل الأعمال إلى المسلك الجنوبي المتّجه من عين التينة باتجاه البربير.

وذكرت أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور، من دون قطع للطريق.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

بشارة الخوري

جادة صائب سلام

