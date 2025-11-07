معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة

شهد الحي الغربي الملاصق لمخيمي صبرا وشاتيلا مساء الجمعة اشتباكًا أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وبحسب معلومات أمنية لـ"LBCI"، كانت دورية من أمن الدولة تنصب كمينًا عند أطراف مخيم شاتيلا لتوقيف مطلوبَين لبنانيَّين هما خ. وخ. آل أبو علفة، بعد أن أقدما صباحًا على سلب أحد موظفي "الأونروا" عند مدخل المخيم.



وخلال محاولة توقيفهما، أطلق المطلوبان النار باتجاه عناصر الدورية، ما دفعهم إلى الرد، فقتل أحدهما فيما أصيب الآخر بجروح خطرة.



يُذكر أن الشقيقين أبو علفة من أصحاب السوابق، ومطلوبان في قضايا سلب عسكريين وإطلاق نار على دوريات أمنية.