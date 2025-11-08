مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد البرّي وحماية الطيور المهاجرة والطبيعة، حفاظًا على التوازن البيئي، نفّذت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، بالتعاون مع فريق العمليات المشترك في وحدة مكافحة الصيد الجائر (MESHC – SPNL – CABS) سلسلة مهمّات ميدانية نوعية.وأسفرت هذه المهمّات عن إزالة نحو 8000 متر من شبكات الإبادة المستخدمة في الصيد البرّي في مناطق البقاع الشمالي: القاع، مشاريع القاع، عرسال، جبولة، الجديدة وماسا.



وخلال العملية، تمّ تحرير عدد كبير من الطيور العالقة في الشباك، في حين وُثّق نفوق مئات الطيور نتيجة الصيد الجائر. كما جرى مصادرة أجهزة نداء إلكترونية، بطاريات، كابلات، وألواح طاقة شمسية تُستخدم لتشغيل تلك الأجهزة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وأكدت المديرية العامة أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين.



وذكرت أن هذه العملية تُعدّ أكبر حملة من نوعها لإزالة شبكات الصيد الجائر، إذ كانت تلك الشباك تتسبّب بـ"مجازر بيئية" بحقّ آلاف الطيور المهاجرة والعابرة، مشيرة الى أن هذا النوع من الصيد يُعدّ من أخطر الممارسات التي تهدّد التنوع البيولوجي وتخلّ بالتوازن البيئي، كما أنّه يُسهم في تعريض العديد من أنواع الطيور لخطر الانقراض.