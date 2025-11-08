الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)

أمن وقضاء
2025-11-08 | 08:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد البرّي وحماية الطيور المهاجرة والطبيعة، حفاظًا على التوازن البيئي، نفّذت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، بالتعاون مع فريق العمليات المشترك في وحدة مكافحة الصيد الجائر (MESHC – SPNL – CABS) سلسلة مهمّات ميدانية نوعية.وأسفرت هذه المهمّات عن إزالة نحو 8000 متر من شبكات الإبادة المستخدمة في الصيد البرّي في مناطق البقاع الشمالي: القاع، مشاريع القاع، عرسال، جبولة، الجديدة وماسا.

وخلال العملية، تمّ تحرير عدد كبير من الطيور العالقة في الشباك، في حين وُثّق نفوق مئات الطيور نتيجة الصيد الجائر. كما جرى مصادرة أجهزة نداء إلكترونية، بطاريات، كابلات، وألواح طاقة شمسية تُستخدم لتشغيل تلك الأجهزة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وأكدت المديرية العامة أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين.

وذكرت أن هذه العملية تُعدّ أكبر حملة من نوعها لإزالة شبكات الصيد الجائر، إذ كانت تلك الشباك تتسبّب بـ"مجازر بيئية" بحقّ آلاف الطيور المهاجرة والعابرة، مشيرة الى أن هذا النوع من الصيد يُعدّ من أخطر الممارسات التي تهدّد التنوع البيولوجي وتخلّ بالتوازن البيئي، كما أنّه يُسهم في تعريض العديد من أنواع الطيور لخطر الانقراض.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

مجزرة بيئية

شباك الصيد

الطيور

البقاع الشمالي

LBCI التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الناقورة - صور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-29

مفرزة استقصاء البقاع تُنقذ آلاف الطيور من شباك الصيد الجائر

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-27

شرطة بلدية صيدا تواصل إزالة التعديات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

بري دان مجزرة بنت جبيل: برسم من كان ملتئمًا في الناقورة والتظاهرة العالمية في الأمم المتحدة

LBCI
اقتصاد
2025-11-07

جابر: هناك مشاريع لا تزال عالقة في البرلمان ننتظر اقرارها..

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:33

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
11:10

أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت

LBCI
أمن وقضاء
09:38

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة برعشيت

LBCI
أمن وقضاء
06:40

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:43

طوارىء الصحة: 7 جرحى في استهداف بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: اعتمدنا الحزمة 19 للعقوبات وتستهدف البنوك الروسية وتمويل بوتين للحرب في أوكرانيا يزداد صعوبة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

لبنان ينتظر نتائج المباحثات التي سيشهدها البيت الأبيض... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
06:02

جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...

LBCI
أخبار لبنان
04:40

جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته

LBCI
أخبار لبنان
04:20

متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:53

مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:52

الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

LBCI
أمن وقضاء
06:40

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله

LBCI
أخبار دولية
14:00

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
13:54

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا

LBCI
أخبار دولية
14:09

الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More