أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة قرية شبعا في جنوب لبنان وقضى على عنصريْن من "السرايا اللبنانية" التي تعمل بتوجيه من حزب الله".



وأضاف: "لقد تورط العنصرين بتهريب وسائل قتالية استخدمها حزب الله حيث شكلت أنشطتهما خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".