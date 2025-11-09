الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات وجرد العاقورة وحدث بعلبك

أعلنت قيادة الجيش أن وحدات من الجيش تقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



-بتواريخ 10، 12 ،24 و27 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.



-بتاريخ 10 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00، في منطقتَي جرد العاقورة وحدث بعلبك.



تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



ودعت القيادة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.