قوى الأمن: شعبة المعلومات أوقفت مروّج مخدّرات بالجرم المشهود في محلة خلدة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنها أوقفت مروّج مخدرات في مناطق جبل لبنان، وذلك بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.



وأفادت المديريّة أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى معرفته، ويدعى:



-ع. ظ. (مواليد عام 1999، فلسطيني)



وأكدت أنه بتاريخ 2025-10-23، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيّارة رباعيّة الدّفع تم ضبطها.



وأوضحت أنه بتفتيشه والسيّارة، تم ضبط ما يلي:



-مسدس حربي مع ممشطين، و15 طلقة صالحة للاستعمال، وغلاف مسدس



-3 أكياس بداخلها مادة الماريجوانا



-8 أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف



-21 كيسًا تحتوي ورقة مدون عليها "نت ملك"



-14 ظرفًا مدوّن عليهم "رمل نت"



-7 أكياس نايلون مدوّن عليها "أجنبي"



-18 ظرفًا بداخلها ورقة مدون عليها "باز ملك"



-ظرف دواء بداخله 3 حبات مدون عليه "PREGA150"



-هاتف خلوي، ومبلغ مالي، ومستندات



وأكدت أنه بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الأشخاص في العديد من مناطق جبل لبنان.



وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.





