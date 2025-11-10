الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الدفاع المدني يخمد حريقًا في عين التينة - الضنية
أمن وقضاء
2025-11-10 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الدفاع المدني يخمد حريقًا في عين التينة - الضنية
أخمدت عناصر الدفاع المدني في مراكز بيت الفقس والسفيرة وسير وبخعون وطرابلس الحريق الذي اندلع في خراج بلدة عين التينة ـ الضنية، والذي امتد إلى خراج بلدة الحازمية المجاورة، حيث قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية، ومنعوا إتساع رقعته قبل أن يصل إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، التي اضطر قسم من الأهالي بإخلاء بيوتهم مع اقتراب نيران الحريق منها.
وتوجهت بلدية عين التينة بالمناسبة في بيان بالشكر إلى اتحاد بلديات الضنية والدفاع المدني والقوى الأمنية وفرع المعلومات "على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في إخماد الحريق الذي اندلع في البلدة وأدّى إلى إخلاء عدد من السكان من منازلهم، مما ساهم في حماية الأرواح والممتلكات".
كما قدّرت البلدية "الدور الإنساني والمهني الذي قامت به الجمعية الطبية التي تولّت نقل عنصر الدفاع المدني رفعت طالب إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحالة إغماء نتيجة النيران والدخان الكثيف"، ونوهت "ببالغ الشكر والتقدير بشباب البلدة على ما أظهروه من حسّ وطني وإنساني عالٍ، وعلى مساهمتهم الفاعلة في إخماد الحريق وحرصهم الكبير على سلامة أهلهم وممتلكاتهم".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المدني
حريقًا
التينة
الضنية
التالي
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
قوى الأمن: شعبة المعلومات أوقفت مروّج مخدّرات بالجرم المشهود في محلة خلدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:35
الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني
أمن وقضاء
07:35
الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
2025-10-26
عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف
أخبار لبنان
2025-10-26
عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف
0
آخر الأخبار
2025-10-03
الوكالة الوطنية: عناصر الدفاع المدني من مركز القليعة أخمدت حريقا اندلع في منطقة هورا خراج بلدة دير ميماس وذلك بعد أن ألقت مسيرة مادة حارقة في المحلة
آخر الأخبار
2025-10-03
الوكالة الوطنية: عناصر الدفاع المدني من مركز القليعة أخمدت حريقا اندلع في منطقة هورا خراج بلدة دير ميماس وذلك بعد أن ألقت مسيرة مادة حارقة في المحلة
0
آخر الأخبار
2025-10-04
الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق في منطقة هورا بين بلدة كفركلا ودير ميماس جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في المكان وفرق الدفاع المدني من مركزي القليعة والخيام عملت على اخماد النيران
آخر الأخبار
2025-10-04
الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق في منطقة هورا بين بلدة كفركلا ودير ميماس جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في المكان وفرق الدفاع المدني من مركزي القليعة والخيام عملت على اخماد النيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
أمن وقضاء
10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
0
أمن وقضاء
07:35
الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني
أمن وقضاء
07:35
الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني
0
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:13
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
أخبار لبنان
07:13
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
أخبار دولية
2025-09-21
جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
أخبار دولية
2025-09-21
جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا
0
أخبار دولية
2025-09-23
روسيا تنفي أي علاقة لها بحادث تحليق المسيّرات قرب مطار كوبنهاغن
أخبار دولية
2025-09-23
روسيا تنفي أي علاقة لها بحادث تحليق المسيّرات قرب مطار كوبنهاغن
0
صحة وتغذية
08:22
ثورة في علاج ضغط الدم... دواء يمنح حماية كاملة طوال 24 ساعة ويقلل خطر الجلطات القاتلة
صحة وتغذية
08:22
ثورة في علاج ضغط الدم... دواء يمنح حماية كاملة طوال 24 ساعة ويقلل خطر الجلطات القاتلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
0
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
3
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
5
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
6
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
7
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
8
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More