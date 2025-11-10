الأخبار
الدفاع المدني يخمد حريقًا في عين التينة - الضنية

أمن وقضاء
2025-11-10 | 06:40
الدفاع المدني يخمد حريقًا في عين التينة - الضنية

أخمدت عناصر الدفاع المدني في مراكز بيت الفقس والسفيرة وسير وبخعون وطرابلس الحريق الذي اندلع في خراج بلدة عين التينة ـ الضنية، والذي امتد إلى خراج بلدة الحازمية المجاورة، حيث قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية، ومنعوا إتساع رقعته قبل أن يصل إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، التي اضطر قسم من الأهالي بإخلاء بيوتهم مع اقتراب نيران الحريق منها.

وتوجهت بلدية عين التينة بالمناسبة في بيان بالشكر إلى اتحاد بلديات الضنية والدفاع المدني والقوى الأمنية وفرع المعلومات "على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في إخماد الحريق الذي اندلع في البلدة وأدّى إلى إخلاء عدد من السكان من منازلهم، مما ساهم في حماية الأرواح والممتلكات".

كما قدّرت البلدية "الدور الإنساني والمهني الذي قامت به الجمعية الطبية التي تولّت نقل عنصر الدفاع المدني رفعت طالب إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحالة إغماء نتيجة النيران والدخان الكثيف"، ونوهت "ببالغ الشكر والتقدير بشباب البلدة على ما أظهروه من حسّ وطني وإنساني عالٍ، وعلى مساهمتهم الفاعلة في إخماد الحريق وحرصهم الكبير على سلامة أهلهم وممتلكاتهم".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المدني

حريقًا

التينة

الضنية

