الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني

شاركت طوافة للجيش في إخماد حريق اندلع في أحراج منطقة "حرايف الهوا" في أعالي بلدة شحيم، وسط استنفار أمني وبلدي وشبابي.



وقامت الطوافة بتأمين المياه من حرم جامعة بيروت العربية في الدبية، حيث تم إعداد بركة اصطناعية من قبل الدفاع المدني لتزويد الطوافة بالمياه اللازمة لإخماد النيران.



بالتوازي، عملت عناصر الدفاع المدني من مختلف المراكز على مكافحة الحريق وتطويقه منعا لامتداده.