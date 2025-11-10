الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني
أمن وقضاء
2025-11-10 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني
شاركت طوافة للجيش في إخماد حريق اندلع في أحراج منطقة "حرايف الهوا" في أعالي بلدة شحيم، وسط استنفار أمني وبلدي وشبابي.
وقامت الطوافة بتأمين المياه من حرم جامعة بيروت العربية في الدبية، حيث تم إعداد بركة اصطناعية من قبل الدفاع المدني لتزويد الطوافة بالمياه اللازمة لإخماد النيران.
بالتوازي، عملت عناصر الدفاع المدني من مختلف المراكز على مكافحة الحريق وتطويقه منعا لامتداده.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
يشارك
إخماد
بالتعاون
الدفاع
المدني
التالي
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:46
إندلاع حريق كبير في أحراج بلدة شحيم - منطقة حرايف الهوا حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إخماده وسط مناشدات الأهالي للمساعدة في إطفاء النيران التي تتوسع بفعل حركة الرياح
آخر الأخبار
04:46
إندلاع حريق كبير في أحراج بلدة شحيم - منطقة حرايف الهوا حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إخماده وسط مناشدات الأهالي للمساعدة في إطفاء النيران التي تتوسع بفعل حركة الرياح
0
أخبار لبنان
2025-10-26
عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف
أخبار لبنان
2025-10-26
عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف
0
أخبار لبنان
2025-11-02
حريق كبير في عندقت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
أخبار لبنان
2025-11-02
حريق كبير في عندقت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
0
آخر الأخبار
2025-09-17
الوكالة الوطنية: حريق في أرض خالية في دوحة عرمون والدفاع المدني يعمل على إخماده
آخر الأخبار
2025-09-17
الوكالة الوطنية: حريق في أرض خالية في دوحة عرمون والدفاع المدني يعمل على إخماده
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
أمن وقضاء
10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
0
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:13
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
أخبار لبنان
07:13
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون
0
أمن وقضاء
06:40
الدفاع المدني يخمد حريقًا في عين التينة - الضنية
أمن وقضاء
06:40
الدفاع المدني يخمد حريقًا في عين التينة - الضنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:42
وزير الصحة من مستشفى بعلبك الحكومي: بتضافر جهودنا والتعاون مع طاقاتنا في الاغتراب نبني بلدنا لبنان
أخبار لبنان
04:42
وزير الصحة من مستشفى بعلبك الحكومي: بتضافر جهودنا والتعاون مع طاقاتنا في الاغتراب نبني بلدنا لبنان
0
أخبار لبنان
08:24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا بنى تحتية في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان
أخبار لبنان
08:24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا بنى تحتية في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان
0
عالم الطبخ
10:02
اللحمة مع الخضار والبطاطا المشوية والجبنة... إليكم هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:02
اللحمة مع الخضار والبطاطا المشوية والجبنة... إليكم هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
رياضة
09:37
وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما
رياضة
09:37
وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
0
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
3
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
5
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
6
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
7
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
8
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More