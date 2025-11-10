الأخبار
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

أمن وقضاء
2025-11-10 | 10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت مفرزة النّبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من ضبط كمّيات كبيرة من الموادّ الغذائية والسّكاكر منتهية الصّلاحيّة، وقد تبيّن مصدرها من البقاع.

بتاريخ 1-11-2025، وبنتيجة المتابعة والتوسّع بالتحقيق من قبل مفرزة زحلة القضائيّة، توصّلت إلى تحديد مصدر هذه البضاعة، وهي موجودة داخل محلَّين تجاريَّين ومستودعات في بلدة المرج البقاعيّة، عائدة للمدعوَّين:

-(ح. آ. مواليد عام 1998، سوري)، إقامته منتهية الصلاحيّة

-(م. ز. مواليد عام 1991، لبناني).

وتمّ ختم المحلَّين والمستودعات بالشّمع الأحمر، وأُتلِفَت المواد الغذائيّة منتهية الصّلاحيّة التي فاق وزنها ثمانية أطنان، وذلك بحضور مراقبين من وزارة الاقتصاد، وأوقف المذكوران للاشتباه بهما بالاتجار بالأسلحة الحربيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
 
 

     

            
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المرج...

محلّيَن

ومستودعات

بالشمع

الأحم

غذائية

منتهية

الصلاحية

