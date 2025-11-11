كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 05 – 11 – 2025، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ كمين محكم في بلدة رياق البقاعية، أسفر عن توقيف أحد المطلوبين، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 1988، لبناني ) وهو مطلوب للقضاء بموجب4 مذكرات توقيف بجرائم مخدِرات، وخطف.



وأفادت بأن الموقوف أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.