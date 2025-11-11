الأخبار
مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
أمن وقضاء
2025-11-11 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
صــدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي:
" في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجةً للتّحرّيات والعمل الاستقصائي الذي قامت به مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من خلال دورياتها والحواجز الظّرفية التي أقامتها، من تنفيذ سلسلة توقيفات، على الشّكل التّالي:
– في محلة المصيطبة، أوقفت المدعو (ز. ف. مواليد عام 1978، لبناني) على متن دراجة آلية نوع ” V MAX ” من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنه مطلوب بجرم مخدرات.
– كذلك، وفي محلة عين المريسة أوقفت المدعو (ع. ح. مواليد عام 1986، لبناني) على متن دراجة آلية نوع “سويت” دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنها مسروقة، وهو مطلوب بجرم مخدّرات. كما أوقفت المدعو (ع. ع. مواليد عام 2005، لبناني) على متن دراجة آلية مسروقة نوع “هوندا” دون لوحة.
– وقد تم توقيف المدعو (أ. ا. مواليد عام 1993، لبناني) في محلة راس النبع على متن دراجة آلية نوع “هاوجو” دون لوحة، وتبيّن أنه مطلوب بموجب خلاصتَي حكم بجرم أسلحة وتعاطي مخدرات.
– وفي محلة البسطة، أوقفت المدعو (م. ر. مواليد عام 1986، لبناني) على متن دراجة آلية نوع ” GR ” دون لوحة، وهو مطلوب بموجب /5/ مذكرات توقيف بجرم مخدرات.
– كما وفي محلة الكولا، أوقفت المدعو (م. د. مواليد عام 2006، سوري) على متن دراجة مسروقة نوع “سويت” دون لوحة.
– كذلك، أوقفت المدعو (م. ز. د. مواليد عام 1989، لبناني) في محلة سامي الصلح على متن دراجة آلية نوع “سويت”، وتبيّن أته مطلوب بجرم سلب، وبرفقته المدعو (ع. ه. مواليد عام 2003، لبناني) مطلوب بجرم فرار من مؤسسة عسكرية.
– وفي محلة الأشرفية، أوقفت المدعو (م. ص. مواليد عام 1997، لبناني) على متن دراجة آلية دون لوحة، وضبط بحوزته كمية من مادة السالفيا، وبحقه /3/ مذكرات توقيف بجرم مخدرات، تعاطي مخدرات، والإكراه على فعل مناف للحشمة.
– أما في محلة طريق الشام، أوقفت كل من: (ا. خ. مواليد عام 1988، فلسطيني) على متن دراجة دون لوحة، وهو مطلوب بجرم مخدرات، وبرفقته المدعو (م. ز. مواليد عام 1981، فلسطيني) المطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.
– أيضًا في محلة فردان، تم توقيف (م. ص. مواليد عام 2003، فلسطيني)، لقيادته دراجة آلية مسروقة نوع ” GR ” دون لوحة.
– وجرى توقيف المدعو (م. ع. مواليد عام 1981، سوري) في محلة المنارة على دراجة مسروقة نوع “سويت” دون لوحة، والمدعو (ح. ك. مواليد عام 2009، سوري) على متن دراجة مسروقة نوع “جوك” لون رمادي دون لوحة.
– كذلك، أوقفت المدعو (ق. ح. مواليد عام 2003، لبناني) على متن دراجة آلية دون لوحة، وتبيّن بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.
سُلَّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
