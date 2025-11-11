الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمن العام: المباشرة بتسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الاقامة

أمن وقضاء
2025-11-11 | 14:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمن العام: المباشرة بتسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الاقامة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمن العام: المباشرة بتسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الاقامة

أعلنت  المديرية العامة للأمن العام المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل وخالفوا نظامي الإقامة والعمل.

وطلبت من الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً وعاملات أجانب بصورة غير شرعية، التقدم من الدوائر المعنية لدى وزارة العمل قبل تاريخ 13/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة، تحويل صفة، تعديل فئة ...) والإستحصال على إجازة عمل

ومن ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية للإستحصال لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم.

وذكّرت المديرية أنها بعد إنتهاء فترة التسويات المنوه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي اللبنانية لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواء.

للإستفسار والإطلاع على التفاصيل، اضغط هنا

أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷".



أمن وقضاء

العام:

المباشرة

بتسوية

أوضاع

العمال

العرب

والأجانب

المخالفين

لنظام

الاقامة

LBCI التالي
أمن الدولة: ختم مركزَي تجميل في النبطية بالشمع الأحمر لمزاولتهما العمل من دون ترخيص
أمن الدولة: توقيف مروّج عملات مزيفة في البقاع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-07

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
أخبار لبنان
07:13

مصلحة الاقتصاد في صيدا تضبط مطاعم فول مخالفة وتمنحها 48 ساعة لتسوية أوضاعها

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-07

الأمن العام: بدء إستقبال طلبات منح وتجديد التفاويض لموظفي متابعة معاملات العمال الأجانب إعتبارًا من 1 كانون الأول

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
أمن وقضاء
13:09

من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار

LBCI
أمن وقضاء
12:03

مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-07

"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

مركز طورئ الصحة: جريح سوري في واحدة من الغارات الإسرائيلية على ميس الجبل

LBCI
منوعات
2025-11-07

اكتشاف سرّ مفقود منذ أكثر من قرن... مفاجأة كبيرة حول ألماسة فلورنسا الأسطورية! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
أمن وقضاء
13:09

من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More