روّج المخدرات في كسروان... وشعبة المعلومات توقفه

توفرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق كسروان. وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعو: د. ف. (مواليد عام 1973، لبناني).



وبتاريخ 25/10/2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريات من تحديد مكان تواجده في محلة زوق مصبح، حيث أوقفته بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارته من نوع كيا، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشه والسيارة تم ضبط ما يلي:



-7 طبّات مدون عليها "100 دولار" بداخلها مادة الكوكايين



- 10 طبّات مدون عليها "NET" بداخلها مادة الكوكايين



- 3 أوراق مدون عليها “100 دولار” بداخلها مادة باز الكوكايين



- 3 أوراق مدون عليها "أجنبي 50 دولار" بداخلها مادة الكوكايين



- قنينة وأوراق سانيتا تستخدم لتعاطي مادة الباز



- 3 هواتف خلوية، ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن السيارة المضبوطة في مناطق كسروان. وأُجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.