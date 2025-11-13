قوى الأمن: مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف شبكة لتسهيل أعمال الدّعارة وختم شقّتَين بالشّمع الأحمر

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن توقيف جميع أفراد شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر والفتيات اللّواتي يتم استغلالهن في بلدة المطيلب.



وأوضحت أنه، بتاريخ 4-11-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد هويّة سائق يعمل لدى شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر، بينما كان يقوم بإيصال فتاة من الجنسيّة السّورية إلى محلّة الحمرا، حيث قامت إحدى دوريّات المكتب بإلقاء القبض على الفتاة أثناء ممارستها أعمال الدعارة بالجرم المشهود.



وأكدت أنه بعد عمليّات رصد ومراقبة وتتبّع للسائق، تبيّن أنّ الشّبكة تعمل في بلدة المطيلب، وتمكّن المكتب من تحديد مكان وجود جميع أفرادها والفتيات اللّواتي يتم استغلالهن.



وأشارت الى أن احدى دوريّات المكتب قامت بتوقيف 11 شخصًا (5 شبان و6 فتيات)، من بينهم رئيس الشّبكة ومعاونوه والفتيات المستغلّات، وتمّ ضبط كميّة من المواد المخدّرة، مبالغ ماليّة، ومفكّرة تتضمّن جدول عمل الفتيات، والموقوفون هم:



ي. ز. (مواليد 1978، سوري) رئيس الشّبكة، وهو من أصحاب السّوابق في مجال تسهيل الدّعارة.

ك. ح. (مواليد 1990، لبناني)

م. ق. (مواليد 1999، سوري)

ع. ع. (مواليد 1987، سوري)

أ. ع. (مواليد 1997، سوري)



ولفتت الى أنهم بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.



وأكدت أن المقتضى القانوني أُجري بحق جميع الموقوفين، كما تمّ ختم الشّقتَين المستعملتَين من قبل الشّبكة بالشّمع الأحمر، عملاً بإشارة القضاء المختص.