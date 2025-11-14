الأخبار
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أمن وقضاء
2025-11-14 | 07:01
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام التوضيح التالي:
"توضيحاً للإعلان الصادر عن المديرية العامة للأمن تاريخ 03/11/2025 تحدد الإختصاصات التي سيتم قبولها للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن وذلك بحسب ورودها في جدول الاختصاصات المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم العالي على الشكل التالي :
للإستفسار والإطلاع على كافة تفاصيل موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
Website www.general-security.gov.lb
Instagram https://www.instagram.com/dgsglb
Facebook https://www.facebook.com/DGSGLB
X https://x.com/DGSGLB
أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.".
