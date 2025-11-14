توقيف مُنتحل صفة أمنية يُمعِن في السلب والنشل في بيروت وجبل لبنان

تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات السلب بانتحال صفة أمنية والنشل من قبل شخص مجهول الهوية في العديد من مناطق جبل لبنان وبيروت. وتداولت إحدى مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق تنفيذه لعملية نشل بتاريخ 21-10-2025، استهدف خلالها أحد المواطنين.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويته، ويدعى ك. ع. (مواليد 1982، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.بتاريخ 23-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة برج حمود على متن دراجة آلية نوع V150 لون أسود تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط ما يلي:-علبة بلاستيكية تحتوي مادة بيضاء اللون-سكين-هاتفان خليويان-مبلغ ماليوبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مشيراً إلى قيامه بعدة عمليات نشل على متن الدراجة التي أوقف على متنها، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات سلب بانتحال صفة أمنية في مناطق المتن وبيروت.وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.