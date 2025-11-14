الأخبار
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف مُنتحل صفة أمنية يُمعِن في السلب والنشل في بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
2025-11-14 | 02:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف مُنتحل صفة أمنية يُمعِن في السلب والنشل في بيروت وجبل لبنان
تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات السلب بانتحال صفة أمنية والنشل من قبل شخص مجهول الهوية في العديد من مناطق جبل لبنان وبيروت. وتداولت إحدى مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق تنفيذه لعملية نشل بتاريخ 21-10-2025، استهدف خلالها أحد المواطنين.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويته، ويدعى ك. ع. (مواليد 1982، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.
بتاريخ 23-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة برج حمود على متن دراجة آلية نوع V150 لون أسود تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط ما يلي:
-علبة بلاستيكية تحتوي مادة بيضاء اللون
-سكين
-هاتفان خليويان
-مبلغ مالي
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مشيراً إلى قيامه بعدة عمليات نشل على متن الدراجة التي أوقف على متنها، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات سلب بانتحال صفة أمنية في مناطق المتن وبيروت.
وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مُنتحل
أمنية
يُمعِن
السلب
والنشل
بيروت
لبنان
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
السابق
