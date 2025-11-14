إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم

بنتيجة الجهود الاستعلاميّة والاستقصائيّة المكثّفة، وتبادل المعلومات بين وزارة الداخلية السعودية ممثلةً بالمديريّة العامّة لمكافحة المخدّرات ومكتب مكافحة المخدّرات المركزيّ في وحدة الشّرطة القضائيّة، في تاريخ 6-9-2025، أُعلم الأخير بضبط 1111 كلغ ما يعادل 6,875,000 حبّة كبتاغون داخل أربع حاويات قادمة من ميناء طرابلس – لبنان.



وأوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ – شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ المواد ضُبطت في ميناء جّدة، موضّبة داخل عبوات للدهانات، وكانت في طريق التّرانزيت إلى دولة الكويت.



وحدّد المكتب المذكور الشّخص المسؤول عن عمليّة شحن المخدّرات واستلامها وتوضيبها داخل عبوات الدّهانات وداخل الحاويات في ميناء طرابلس.



بعمليّة مركبّة، وبكمينٍ مُحكَم، وبمؤازرة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس، تمّ توقيف المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يُدعى:



ب. ش. (تولد عام 1985، لبنانيّ)



من خلال التّحقيقات والاستقصاءات والتّحريّات، وفي خلال ساعات معدودة، تمّ تحديد هويّة شريكه ومكان إقامته في بلدة بخعون – الضنيّة، ويدعى:



– أ. ص. (مواليد عام 1973 – لبناني)



حيثُ قامت دوريّة من المكتب الإقليمي المذكور، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة، بمداهمة منزله والمستودع العائد له، وتوقيفه في البلدة ذاتها.



وبتفتيش المستودع، تمّ ضبط 80 شوالًا من حبوب الكبتاغون زِنة 1405 كلغ، أي حوالى ثمانية ملايين حبّة كبتاغون، و489 برميلًا من الدّهانات، كانت تُعدّ لتوضيب حبوب الكبتاغون بداخلها، إضافةً إلى ضبط أدوات التّوضيب والوزن في تاريخ 11-9-2025، .



وفي سياقٍ متّصل، أوقفت مفرزة بعبدا القضائية المدعو (م. ج. تولد عام 1993 – لبنانيّ)، للاشتباه به بترويج المخدّرات.



ومن خلال التّوسّع بالتّحقيق مع الأخير، من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، تبيّن أنّه متورط بنقل المخدّرات من البقاع إلى مستودع المدعو (أ. ص.) تمهيداً لتهريبها، إضافةً إلى تورّطه بقضايا أخرى.



وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر التورطين.