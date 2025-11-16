الأخبار
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
أمن وقضاء
2025-11-16 | 03:16
مشاهدات عالية
3
min
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عددا من الكتب التي تتضمن توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:
* المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: لوضع خطة قصيرة الأمد لتعزيز إجراءات مفارز السير، تفعيل الدوريات ورادارات السرعة، تعزيز آليات ضبط مخالفات السير والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة، وتعزيز المراقبة الطرقية لجهة التحقق من حيازة السائقين لجميع المستندات المطلوبة مثل رخص السير والسوق.
* المديرية العامة للدفاع المدني: لتعزيز كفاءات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني في مجال التعامل مع حوادث السيارات الكهربائية والسيارات المقفلة.
* وزارة الأشغال العامة والنقل: للإحاطة بتوصيات اللجنة بتفعيل ما ورد في المخطط التوجيهي من حيث تضمين المشاريع التي تعنى بالطرق بجميع أشكالها التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل تقييما للمخاطر المرورية الكامنة في كل مشروع والتدابير المتخذة لحماية مستخدمي الطرق المعنية أثناء تنفيذ الأشغال.
* وزارة الإقتصاد والتجارة: للتوصية بدراسة واقع التأمين الإلزامي من مختلف جوانبه (القانوني، الصحي، المالي والتنظيمي).
* وزارة المالية: للتوصية بالتشدد في منع استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطرا على السلامة العامة.
* وزارة الصناعة: لايداع اللجنة المواصفات الفنية المطلوبة للخوذة الآمنة التي توفر الحماية من الصدمات أثناء قيادة الدراجات النارية والهوائية.
* المحافظين: للتعميم على البلديات واتحادات البلديات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم حركة السير داخل النطاق البلدي، والكشف على سلامة الباصات المدرسية ووسائل النقل العمومية، ومنع التعديات على الأرصفة والممرات العامة.
* هيئة إدارة السير والآليات والمركبات: لتحضير دفتر شروط بغية إعادة تفعيل مركز التحكم المروري وتفعيل إشارات السير والكاميرات في بيروت، كذلك الإفادة بواقع مراكز المعاينة الميكانيكية وتحديد المراحل التي تم التوصل إليها في إعداد دفتر الشروط اللازم لإعادة تفعيل المعاينة الميكانيكية.
* أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: للإسراع في إنشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية والبدء بإعداد تقارير دورية مفصلة حول حوادث السير.
* رئيس لجنة تحضير المشروع التنظيمي من أجل تنفيذ مشروع تطوير عمل الشرطة البلدية: لتفعيل عمل الشرطة البلدية في ما خص إجراءات ضبط مخالفات السير والسلامة المرورية، وإعداد دليل وبرامج تدريبية خاصة حول دور الشرطة البلدية في مجال السير والسلامة المرورية.
