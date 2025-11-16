الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
Live
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

2025-11-16 | 03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وبناءً على شكوى تقدّم بها أربعة أشقاء (3 إناث إحداهنّ قاصر وذكر)، تفيد بتعرّضهم للتحرّش الجنسي واللفظي وللعنف الأسري من قبل والدهم، وبالتوسّع في التحقيق معهم – بحضور مندوبة الأحداث- من قبل مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّهم تعرّضوا لهذه الأفعال منذ مرحلة الطفولة وحتّى تاريخه.

بتاريخ 4-11-2025، تمكّنت دورية من المكتب من إلقاء القبض على الأب، وهو لبناني من مواليد العام 1975.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ حماية أبنائنا وسلامة مجتمعنا مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأنّ الصمت أو السكوت أمام أيّ اعتداء يفتح المجال للمعتدي للاستمرار في أفعاله دونذدت رادع.

وحثّت جميع المواطنين على الإبلاغ فورًا عن أيّ تحرّش، لوقف الجريمة عند بدايتها، وحماية أبنائنا من كلّ خطر محتمل. فالسكوت اليوم قد يكون سببًا لتعميق الجراح ولتفاقم الجريمة غدًا، والإبلاغ هو أوّل خطّ دفاع ضدّ أيّ انتهاك.

