الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
أمن وقضاء
2025-11-16 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وبناءً على شكوى تقدّم بها أربعة أشقاء (3 إناث إحداهنّ قاصر وذكر)، تفيد بتعرّضهم للتحرّش الجنسي واللفظي وللعنف الأسري من قبل والدهم، وبالتوسّع في التحقيق معهم – بحضور مندوبة الأحداث- من قبل مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّهم تعرّضوا لهذه الأفعال منذ مرحلة الطفولة وحتّى تاريخه.
بتاريخ 4-11-2025، تمكّنت دورية من المكتب من إلقاء القبض على الأب، وهو لبناني من مواليد العام 1975.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ حماية أبنائنا وسلامة مجتمعنا مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأنّ الصمت أو السكوت أمام أيّ اعتداء يفتح المجال للمعتدي للاستمرار في أفعاله دونذدت رادع.
وحثّت جميع المواطنين على الإبلاغ فورًا عن أيّ تحرّش، لوقف الجريمة عند بدايتها، وحماية أبنائنا من كلّ خطر محتمل. فالسكوت اليوم قد يكون سببًا لتعميق الجراح ولتفاقم الجريمة غدًا، والإبلاغ هو أوّل خطّ دفاع ضدّ أيّ انتهاك.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بتهمة
التحرّش
والعنف
الأسري
أولاده…
الأمن
للإبلاغ
الفوري
اعتداء
التالي
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-07
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
أخبار دولية
2025-11-07
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
0
أمن وقضاء
2025-09-19
اليونيفيل: ندعو الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية
أمن وقضاء
2025-09-19
اليونيفيل: ندعو الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية
0
أخبار لبنان
2025-11-07
الاتحاد النسائي التقدمي: تبرير العنف الأسري خرق لحقوق الإنسان وتراجع عن قيم العدالة والمساواة
أخبار لبنان
2025-11-07
الاتحاد النسائي التقدمي: تبرير العنف الأسري خرق لحقوق الإنسان وتراجع عن قيم العدالة والمساواة
0
أخبار لبنان
2025-10-01
جعجع استنكر توقيف الامن العام للشيخ يزبك: لتحقيق فوري لوقف "الممارسات البوليسية"
أخبار لبنان
2025-10-01
جعجع استنكر توقيف الامن العام للشيخ يزبك: لتحقيق فوري لوقف "الممارسات البوليسية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:19
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا
أمن وقضاء
05:19
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا
0
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
0
أمن وقضاء
13:04
وفاة شاب بحادث سير في إيزال – الضنية
أمن وقضاء
13:04
وفاة شاب بحادث سير في إيزال – الضنية
0
أمن وقضاء
09:52
فصيلة زغرتا توقف شخصين: الأوّل زور لوحتَي تسجيل سيّارة والثاني بحوزته رخصة سوق عمومية مزوّرة
أمن وقضاء
09:52
فصيلة زغرتا توقف شخصين: الأوّل زور لوحتَي تسجيل سيّارة والثاني بحوزته رخصة سوق عمومية مزوّرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:46
وزير الخارجية الإيراني: أعدنا بناء قوتنا بعد العدوان ودفاعاتنا أصبحت الآن أكثر قوة وسياسة الهيمنة الأميركية تعني العودة فعليا لقانون الغابة ولحماية نفسك عليك أن تكون قويا
آخر الأخبار
01:46
وزير الخارجية الإيراني: أعدنا بناء قوتنا بعد العدوان ودفاعاتنا أصبحت الآن أكثر قوة وسياسة الهيمنة الأميركية تعني العودة فعليا لقانون الغابة ولحماية نفسك عليك أن تكون قويا
0
أخبار دولية
01:42
مقتل سبعة قصّر في قصف للجيش الكولومبي على جماعة متمردة
أخبار دولية
01:42
مقتل سبعة قصّر في قصف للجيش الكولومبي على جماعة متمردة
0
آخر الأخبار
01:44
واللا عن مصادر سياسية إسرائيلية: التقارب بين ويتكوف وحركة حماس مثير للقلق
آخر الأخبار
01:44
واللا عن مصادر سياسية إسرائيلية: التقارب بين ويتكوف وحركة حماس مثير للقلق
0
أخبار دولية
2025-09-30
الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك
أخبار دولية
2025-09-30
الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي
0
أخبار لبنان
13:23
هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان
أخبار لبنان
13:23
هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
0
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
2
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
3
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
4
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
5
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
6
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
7
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
8
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More