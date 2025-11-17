الأخبار
شعبة المعلومات أوقفت قاتلًا فرّ إلى سوريا

2025-11-17 | 02:53
LBCI
شعبة المعلومات أوقفت قاتلًا فرّ إلى سوريا
شعبة المعلومات أوقفت قاتلًا فرّ إلى سوريا

أطلق المدعو ك. م. (مواليد 1981، لبنانيّ) النار على المدعو ع. ك. (مواليد 1981، لبنانيّ)، من مسدس حربيّ باتجاه الثاني، فأصابه بطلقة نارية في صدره، إثر إشكال وقع بينهما، في تاريخ 26-07-2024 في بلدة العزونية - قضاء عاليه.

ونُقل المصاب على أثرها إلى المستشفى، لكنّه فارق الحياة، وفق ما أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ.

وباشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخليّ إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد مكان وجود القاتل وتوقيفه.

وأظهرت التحريات أنّ القاتل فرّ إلى الأراضي السورية بعد ارتكاب الجريمة، لكنه يتردد إلى منزله في بلدة العزونية مرات عديدة.

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في عملية مداهمة لمنزله.

وأُجري المقتضى القانونيّ بحقه، وسُلّم إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص.

