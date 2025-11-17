الأخبار
الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي - الحازمية
أمن وقضاء
2025-11-17 | 03:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي - الحازمية
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها "نفذت تدخّلًا فوريًا على جادة إلياس الهراوي – الحازمية، وتحديدًا قبل مجمّع "سيتي سنتر – كارفور"، لمعالجة فجوة ظهرت في الوصلة المعدنية على الجسر، لما تشكّله من أثر مباشر على سلامة العبور على هذا الممر الحيوي".
وأشارت الى أن "أعمال الصيانة انطلقت بشكل سريع ومنسق، حيث شملت إعادة التزفيت وتسوية الطبقة الإسفلتية وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن إعادة حركة السير إلى طبيعتها وتأمين انسياب المرور والحدّ من أي ارتدادات مرورية على هذا الخط الرئيس. وقد أُنجز هذا التدخّل كحلّ مرحلي ريثما تُستكمل أعمال الصيانة الشاملة لفواصل التمدّد والانكماش في الوقت المحدّد".
وأكدت أنّ "فرقها الفنية في جهوزية تامة وتواصل تنفيذ برنامج الصيانة الدورية على مختلف الجسور والمحاور الأساسية، حرصًا على تعزيز مستويات السلامة المرورية، والحدّ من أي مخاطر قد تنشأ خلال موسم الشتاء".
وشدّدت على "استمرارها في متابعة أوضاع البنى التحتية بشكل متواصل واتخاذ التدابير اللازمة فورًا أينما تدعو الحاجة".
