قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام غير منفجرة في حقل وطى الجوز يوم غد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشّرطة القضائيّة سيقومون بتفجير وتلف قذائف وأجسام غير منفجرة في حقل وطى الجوز اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الثّلاثاء 18-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.



لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.