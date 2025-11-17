توقيف "بيك آب"... وضبط أحذية أجنبية مهربة

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن قوة من ضابطة صيدا تمكنت من توقيف "بيك آب" محمل بالأحذية الأجنبية المهربة، وقد اقتادته ونقلت المضبوطات الى مركز الضابطة لاجراء المقتضى القانوني.