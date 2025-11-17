الأخبار
أمن الدولة: اقفال معمل ومحل للحلويات في كفررمان بالشمع الأحمر لوجود حشرات داخل البرادات

أمن وقضاء
2025-11-17 | 12:08
0min
أمن الدولة: اقفال معمل ومحل للحلويات في كفررمان بالشمع الأحمر لوجود حشرات داخل البرادات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أنه في إطار متابعتها المستمرة للمخالفات التي تهدّد سلامة المواطنين وصحتهم، وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في النبطية قامت دوريّة من مديرية النبطية الاقليمية - مكتب النبطية، وبالتنسيق مع مصلحة الصحة، بختم معمل ومحلّ حلويات في بلدة كفررمان بالشمع الأحمر بعدما تبيّن وجود حشرات داخل البرادات وعدم التزام المعمل بمعايير النظافة، مما يشكّل خطراً على الصحة العامة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أمن الدولة

محل للحلويات

كفررمان

حشرات

