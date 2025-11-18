بعد تنفيذه سلسلة سرقات بواسطة الكسر والخلع... فصيلة الضنية توقفه

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة نُفِّذت بواسطة الكسر والخلع في منطقة الضنية الشمالية، وكان آخرها تعرّض أحد المنازل لمحاولة سرقة بالطريقة ذاتها.



على أثر ذلك، باشرت فصيلة الضنية في وحدة الدرك الاقليمي في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

م. ه. (مواليد عام 1990، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرم سرقة بواسطة الكسر والخلع.



وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الفصيلة من توقيفه داخل منزله، حيث عُثر على بعض المضبوطات التي يُشتبه بأنها ناتجة عن عمليات سرقة.



وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع في بلدات مختلفة من الضنية، منها: كفربنين، كتران وداريا.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.