الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين
أمن وقضاء
2025-11-18 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين
في إطار الجهود التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصّيد البرّي وحماية الطّيور المهاجرة والطّبيعة، وتفادي الإخلال بالتّوازن البيئيّ، نفّذت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، بناءً على إشارة القضاء، وبالتّعاون مع فريق العمليّات المشترك في وحدة مكافحة الصّيد الجائر الذي يضم عددًا من الجمعيّات (MESHC – SPNL – CABS) مهمّتَين ميدانيّتَين، أسفرتا عن توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بممارسة الصّيد، ليلاً، داخل بحيرة مياه مصطنعة (للبط)، وفي مكان آخر معدّ لصيد طيور "السُمنة" في بلدة قبّ الياس البقاعيّة، وهم كلٌّ من:
ر. م. (مواليد عام 1984، لبناني)
م. د. (مواليد عام 1989، لبناني)
ع. ر. (مواليد عام 2004، سوري).
وجرى ضبط /4/ سيّارات ودرّاجة آليّة، بندقية "كلاشنكوف"، بندقيتَي صيد، كميّة من الخرطوش، مولّد كهرباء، وآلات وأدوات لجلب الطّيور وأخرى تُستخدم خلال الصيد اللّيلي، (بطاريات، كابلات، منظار…)
وفي إطارٍ متّصل، وبتاريخٍ سابق، وبعد أن توافرت معلومات لدى المفرزة المذكورة حول قيام أشخاص مجهولين بنصب شباك لصيد الطيور داخل بساتين في جرود بلدة عرسال – البقاع.
وبنتيجة المتابعة الفورية، تمكّنت قوّة من المفرزة من ضبط /1350/ مترًا مربّعًا من الشّباك، التي كانت تتسبب في مجازر بحق آلاف الطيور المهاجرة والعابرة. وبذلك يكون مجموع الشّباك المضبوطة في منطقة البقاع ناهز 10000 متر مربع تقريبًا.
وتم تسليم الأشخاص والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.
علمًا، أنّ هذا النّوع من الصّيد يُعَدّ من أخطر الممارسات التي تهدّد التّنوّع البيولوجي، التي من شأنها إحداث خلل بالتّوازن البيئي، كما أنّه يُسهم في تعريض العديد من أنواع الطيور لخطر الانقراض.
وفي هذا الإطار، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين، عند مشاهدتهم أي عمليّة صيد، إرسال صورٍ ومقاطع فيديو توثّق الحالة، عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني العائد لهذه المديريّة العامّة".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
استقصاء
البقاع
تلاحق
الصيد
الجائر
ليلاً
وتضبط
شباكًا
تتسبّب
بمجازر
للطيور
المهاجرة
وتوقف
مخالفين
التالي
الدفاع المدني يخمد حريقًا في مبنى سكني في بلاط ويخلي السكان: 9 إصابات جراء تنشق الدخان
بعد تنفيذه سلسلة سرقات بواسطة الكسر والخلع... فصيلة الضنية توقفه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-29
مفرزة استقصاء البقاع تُنقذ آلاف الطيور من شباك الصيد الجائر
أمن وقضاء
2025-10-29
مفرزة استقصاء البقاع تُنقذ آلاف الطيور من شباك الصيد الجائر
0
آخر الأخبار
2025-09-23
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
آخر الأخبار
2025-09-23
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
0
أمن وقضاء
2025-11-11
مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة
أمن وقضاء
2025-11-11
مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة
0
أمن وقضاء
2025-11-12
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجي مخدرات وتضبط بحوزتهم كميّة منها
أمن وقضاء
2025-11-12
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجي مخدرات وتضبط بحوزتهم كميّة منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:33
يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين
أمن وقضاء
10:33
يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين
0
أمن وقضاء
09:58
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجَي مخدرات بعد تبادل إطلاق نار في الشويفات
أمن وقضاء
09:58
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجَي مخدرات بعد تبادل إطلاق نار في الشويفات
0
أمن وقضاء
06:25
الدفاع المدني يخمد حريقًا في مبنى سكني في بلاط ويخلي السكان: 9 إصابات جراء تنشق الدخان
أمن وقضاء
06:25
الدفاع المدني يخمد حريقًا في مبنى سكني في بلاط ويخلي السكان: 9 إصابات جراء تنشق الدخان
0
أمن وقضاء
04:13
بعد تنفيذه سلسلة سرقات بواسطة الكسر والخلع... فصيلة الضنية توقفه
أمن وقضاء
04:13
بعد تنفيذه سلسلة سرقات بواسطة الكسر والخلع... فصيلة الضنية توقفه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:16
رسالة خطية من الرئيس الإيراني لبن سلمان قبيل لقائه ترامب في البيت الأبيض
أخبار دولية
07:16
رسالة خطية من الرئيس الإيراني لبن سلمان قبيل لقائه ترامب في البيت الأبيض
0
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
0
منوعات
10:14
قرش يبتلع كاميرا غواص... والمشاهد التي التقطتها من داخل فمه مذهلة (فيديو)
منوعات
10:14
قرش يبتلع كاميرا غواص... والمشاهد التي التقطتها من داخل فمه مذهلة (فيديو)
0
حال الطقس
01:09
إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
01:09
إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:29
الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي
أخبار لبنان
07:29
الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي
0
أخبار لبنان
07:17
اعتداءات إسرائيل على طاولة بحث بين اليونيفيل ولجنة الخارجية النيابية في الناقورة
أخبار لبنان
07:17
اعتداءات إسرائيل على طاولة بحث بين اليونيفيل ولجنة الخارجية النيابية في الناقورة
0
أخبار دولية
07:16
رسالة خطية من الرئيس الإيراني لبن سلمان قبيل لقائه ترامب في البيت الأبيض
أخبار دولية
07:16
رسالة خطية من الرئيس الإيراني لبن سلمان قبيل لقائه ترامب في البيت الأبيض
0
أخبار دولية
06:19
لقاء مرتقب في البيت الأبيض بين ترامب ومحمد بن سلمان… وصفقة إف-35 على الطاولة
أخبار دولية
06:19
لقاء مرتقب في البيت الأبيض بين ترامب ومحمد بن سلمان… وصفقة إف-35 على الطاولة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:16
الإعلان عن برنامج لقاء البابا مع المرضى والمساعدين والعاملين في مستشفى دير الصليب
تقارير نشرة الاخبار
06:16
الإعلان عن برنامج لقاء البابا مع المرضى والمساعدين والعاملين في مستشفى دير الصليب
0
تقارير نشرة الاخبار
06:11
"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات
تقارير نشرة الاخبار
06:11
"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
2
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
3
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
4
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
6
خبر عاجل
05:19
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!
خبر عاجل
05:19
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
8
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More