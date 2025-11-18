مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين

في إطار الجهود التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصّيد البرّي وحماية الطّيور المهاجرة والطّبيعة، وتفادي الإخلال بالتّوازن البيئيّ، نفّذت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، بناءً على إشارة القضاء، وبالتّعاون مع فريق العمليّات المشترك في وحدة مكافحة الصّيد الجائر الذي يضم عددًا من الجمعيّات (MESHC – SPNL – CABS) مهمّتَين ميدانيّتَين، أسفرتا عن توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بممارسة الصّيد، ليلاً، داخل بحيرة مياه مصطنعة (للبط)، وفي مكان آخر معدّ لصيد طيور "السُمنة" في بلدة قبّ الياس البقاعيّة، وهم كلٌّ من:

ر. م. (مواليد عام 1984، لبناني)

م. د. (مواليد عام 1989، لبناني)

ع. ر. (مواليد عام 2004، سوري).



وجرى ضبط /4/ سيّارات ودرّاجة آليّة، بندقية "كلاشنكوف"، بندقيتَي صيد، كميّة من الخرطوش، مولّد كهرباء، وآلات وأدوات لجلب الطّيور وأخرى تُستخدم خلال الصيد اللّيلي، (بطاريات، كابلات، منظار…)



وفي إطارٍ متّصل، وبتاريخٍ سابق، وبعد أن توافرت معلومات لدى المفرزة المذكورة حول قيام أشخاص مجهولين بنصب شباك لصيد الطيور داخل بساتين في جرود بلدة عرسال – البقاع.



وبنتيجة المتابعة الفورية، تمكّنت قوّة من المفرزة من ضبط /1350/ مترًا مربّعًا من الشّباك، التي كانت تتسبب في مجازر بحق آلاف الطيور المهاجرة والعابرة. وبذلك يكون مجموع الشّباك المضبوطة في منطقة البقاع ناهز 10000 متر مربع تقريبًا.



وتم تسليم الأشخاص والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.



علمًا، أنّ هذا النّوع من الصّيد يُعَدّ من أخطر الممارسات التي تهدّد التّنوّع البيولوجي، التي من شأنها إحداث خلل بالتّوازن البيئي، كما أنّه يُسهم في تعريض العديد من أنواع الطيور لخطر الانقراض.



وفي هذا الإطار، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين، عند مشاهدتهم أي عمليّة صيد، إرسال صورٍ ومقاطع فيديو توثّق الحالة، عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني العائد لهذه المديريّة العامّة".