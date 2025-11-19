الأخبار
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
2025-11-19 | 04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال فترة الأزمة النقدية، بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بذات قيمة المبالغ التي تم تحويلها سابقاً، وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، كما تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد لاحقاً، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
النيابة العامة المالية
ماهر شعيتو
التحويلات الخارجية
مقالات ذات صلة
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-03
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-03
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
0
أخبار لبنان
2025-11-13
محافظ بيروت وجّه كتابين إلى النيابة العامة التمييزية وقيادة شرطة بيروت بشأن حرائق أَرض جلول
أخبار لبنان
2025-11-13
محافظ بيروت وجّه كتابين إلى النيابة العامة التمييزية وقيادة شرطة بيروت بشأن حرائق أَرض جلول
0
أخبار دولية
2025-11-11
النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو
أخبار دولية
2025-11-11
النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو
0
أخبار لبنان
2025-10-21
مثول الصحافي محمد علي أحمد أمام النيابة العامة الاستئنافية في زحلة ملتزمًا الصمت
أخبار لبنان
2025-10-21
مثول الصحافي محمد علي أحمد أمام النيابة العامة الاستئنافية في زحلة ملتزمًا الصمت
0
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
0
أمن وقضاء
03:38
أدرعي: الجيش الإسرائيلي قضى على عنصريْن من حزب الله
أمن وقضاء
03:38
أدرعي: الجيش الإسرائيلي قضى على عنصريْن من حزب الله
0
أمن وقضاء
02:02
أمن الدولة: توقيف مروّج مخدرات في برج قلاوي - بنت جبيل
أمن وقضاء
02:02
أمن الدولة: توقيف مروّج مخدرات في برج قلاوي - بنت جبيل
0
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
0
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
0
آخر الأخبار
03:56
الجيش الإسرائيلي: 300 ضابط وجندي في الخدمة الدائمة طلبوا إنهاء خدمتهم العسكرية على الفور
آخر الأخبار
03:56
الجيش الإسرائيلي: 300 ضابط وجندي في الخدمة الدائمة طلبوا إنهاء خدمتهم العسكرية على الفور
0
أخبار لبنان
2025-11-17
وسام وزارة الدفاع الفرنسية للدكتورة كلوديا شمعون ورينيه الراسي تقديرا لمسيرتهما الاكاديمية
أخبار لبنان
2025-11-17
وسام وزارة الدفاع الفرنسية للدكتورة كلوديا شمعون ورينيه الراسي تقديرا لمسيرتهما الاكاديمية
0
موضة وجمال
02:00
إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)
موضة وجمال
02:00
إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
0
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
0
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
0
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
0
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
0
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
1
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
2
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
3
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
4
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
5
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
6
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
8
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
