بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية

إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال فترة الأزمة النقدية، بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بذات قيمة المبالغ التي تم تحويلها سابقاً، وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، كما تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد لاحقاً، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".