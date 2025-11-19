أدرعي: الجيش الإسرائيلي قضى على عنصريْن من حزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على عنصريْن من حزب الله في جنوب لبنان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس في جنوب لبنان وقضى على عنصريْن من حزب الله في منطقتي بنت جبيل وبليدا في جنوب لبنان".



وأضاف: "في الغارة التي نُفذت صباح أمس في منطقة بنت جبيل، تم القضاء على "مخرب" كان يهم بإعادة اعمار قدرات حزب الله. وفي غارة إضافية في منطقة بليدا، تم القضاء على "مخرب" رصد وهو يجمع معلومات استخبارية عن قواتنا".