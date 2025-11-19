أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان

#عاجل 🔸 جيش الدفاع دمر مستودعات اسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله الارهابي
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان.
🔸لقد وضعت المستودعات في قلب السكان المدنيين بما يشكل مثالًا اضافيًا لقيام حزب الله… pic.twitter.com/SqZ2umMYqg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2025
