أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه في "خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار يعمل حزب الله على ترميم منشآتها في قرية بيت ليف الجنوبية".وقال في منشور عبر منصة "إكس": "يعمل حزب الله على إعادة ترميم قدراته في قرية بيت ليف بجنوب لبنان وذلك في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وأضاف: "لقد رصد الجيش الاسرائيلي عشرات البنى التحتية داخل القرية، بما في ذلك مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله حيث يقوم الحزب بوضع هذه المنشآت داخل منازل المدنيين في القرية وبالقرب من مبانٍ ومنشآت مدنية".وأشار الى أن "نشاط الحزب في قرية بيت ليف يعتبر مثالًا واحدًا من بين العديد من الأمثلة على محاولات حزب الله الرامية لإعادة ترميم منشآته في أنحاء لبنان، وخصوصا في المناطق الريفية. إن وجود البنى التحتية ونشاط الحزب في هذه المناطق يشكل خرقًا خطيرًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث يواصل حزب الله تعريض القرى وسكانها للخطر مستغلًا البيئة المدنية لتعزيز أنشطته".ولفت الى أنه تم تقديم بلاغات بشأن بعض الأهداف الموجودة داخل القرية خلال الأشهر الأخيرة عبر الآلية المخصصة لتنفيذ التفاهمات، لكن الامر لم يعالَج.