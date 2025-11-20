الأخبار
الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن

أمن وقضاء
2025-11-20 | 07:05
الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن
الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تل عباس – عكار، المواطن (ف.م.) لترويجه المخدرات. وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها بالإضافة إلى ذخائر حربية.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز الصدقة – عكار المواطن (و.ق.) لحيازته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

LBCI السابق

