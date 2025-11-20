المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر

حددت المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسام فياض يوم الثلاثاء المقبل موعدا للبدء بمحاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى مقامة ضده تتعلق "بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويل هذا التنظيم (مجموعة الشيخ احمد الاسير) وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها".