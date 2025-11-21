توقيف متحرّش بفتاة قاصر في طرابلس...

توافرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بالتحرّش جنسيًّا بفتاة قاصر سورية الجنسية في طرابلس.



وعلى الفور باشرت فصيلة الميناء تحقيقها، وأوقفت صاحب العلاقة، ويدعى س. م. إ. (مواليد 1971، لبناني) بحقّه خلاصة حكم من محكمة جنايات الشمال، تقضي بحبسه لمدّة عشر سنوات بجرم الإكراه على فعل مناف للحشمة.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.



وتمّ توقيفه بجرم التحرّش الجنسي، وأودع المراجع المختصّة، بناء على إشارة القضاء.



وتؤّكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ حماية أبنائنا وسلامة مجتمعنا مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأنّ الصمت أو السكوت أمام أيّ اعتداء يفتح المجال للمعتدي للاستمرار في أفعاله دون رادع.



وحثّت جميع المواطنين على الإبلاغ فورًا عن أيّ تحرّش، لوقف الجريمة عند بدايتها، وحماية أبنائنا من كلّ خطر محتمل، مشيرة الى أن السكوت اليوم قد يكون سببًا لتعميق الجراح ولتفاقم الجريمة غدًا، والإبلاغ هو أوّل خطّ دفاع ضدّ أيّ انتهاك.