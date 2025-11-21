اللواء الركن لاوندس في عيد الاستقلال: قوة الحق ركيزة صمود الدولة

وجه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس امراً عاما إلى العسكريين، لمناسبة عيد الإستقلال ال٨٢، جاء فيه:



أيها العسكريون، تأتي مناسبة العيد الثاني والثمانين للاستقلال، ولبنان يواجه ظروفًا أمنية حساسة، تتجلى في استمرار الاعتداءات على أراضيه التي تهدد أمنه واستقراره، وتعمق من جراح أهلنا في الجنوب الذين يتمسكون بأرضهم بصلابة، مجسدين أسمى معاني الانتماء الوطني.



أيها العسكريون،



إن واجبكم اليوم هو القيام إلى جانب رفاقكم في الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الامنية في حماية السلم الاهلي والدفاع عن الوطن بكل قوة وإيمان مستندين الى المبادئ التي ارساها شهداؤنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل صون هذه الأرض، وإن القيادة تقدر عالياً جهودكم في هذه الظروف الصعبة وهي لن تألو جهدا للدفاع عن حقوقكم.



أيها العسكريون، إن مهمتكم الأسمى هي الوقوف صفاً متراصاً خلف القيادة السياسية في تنفيذ كافة قراراتها السيادية وفي الحفاظ على الحقوق الوطنية وحماية السلم الأهلي، لتحقيق الاستقرار، فالالتزام بتوجيهاتها ليس خيارا، بل واجبا وطنيا يفرضه انتماؤكم الى هذا الوطن.



أيها العسكريون، إن حماية المواطنين والمؤسسات وصون كرامتهم والحفاظ على الحريات، واجب لا يقل أهمية عن مهمتكم في التصدي للفساد في الإدارة العامة ومكافحة الجريمة المنظمة. فقوة الحق التي تحملونها هي الركيزة التي تبقي الدولة صامدة.



وختم لاوندوس :"وفي هذه الذكرى المجيدة، نهنئ جميع اللبنانيين، وندعوهم إلى تحصين الوحدة الوطنية في ظل دولة يسودها حكم القانون ويحميها الدستور. وإذ ننشد تعافي لبنان من جراحه، ووقف النزف من شرايين الوطن الذي أدمى قلوب اللبنانيين جميعًا. عشتم، وعاش لبنان، وعاشت امن الدولة".



