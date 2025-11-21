الأخبار
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!

أمن وقضاء
2025-11-21 | 12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!

بتاريخ 31-10-2025، أُدخِلَ 8 أشخاص -ثلاثة منهم كانوا بحالة خطرة- إلى مستشفيات منطقة جبيل، لتعرّضهم لحالة تسمّم من جراء تناولهم فطيرة "لحم بالعجين" في أحد أفران نهر ابراهيم.

على أثر ذلك، أجرت فصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي تحقيقًا بالموضوع، وتم تكليف طبيب شرعي وطبيب القضاء في وزارة الصحة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومكتب المختبرات الجنائية-قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، حيث تبيّن وجود مادة "اللانيت" في فطائر اللحمة.

وبعد المتابعة التي قام بها مكتب المختبرات الجنائية، توصّل إلى أن مفعول هذه المادة ينتهي عند تعرّضها للحرارة المرتفعة (تفوق 250 درجة مئوية)، مما يثبت أنه تم وضعها بعد خبز المعجنات لتقديمها للزبائن لأن حرارة الفرن خلال فترة الخبر تصل إلى 300 درجة مئوية.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تبيّن حدوث 3 حالات تسمم مشابهة أيضا بتاريخ 30-10-2025.

والتحقيقات والأدلة والمعطيات العلمية، أسفرت عن استبعاد الشبهات عن صاحب الفرن، والاشتباه بأحد العمال لديه وهو المدعو:
 – ا. ح. (من مواليد عام 1993، سوري الجنسية) الذي تم توقيفه لصالح النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بناءً على إشارتها.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

بتسميم

أشخاص

بمادة

"اللانيت"

القاتلة!

