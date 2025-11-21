الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
أمن وقضاء
2025-11-21 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
بتاريخ 31-10-2025، أُدخِلَ 8 أشخاص -ثلاثة منهم كانوا بحالة خطرة- إلى مستشفيات منطقة جبيل، لتعرّضهم لحالة تسمّم من جراء تناولهم فطيرة "لحم بالعجين" في أحد أفران نهر ابراهيم.
على أثر ذلك، أجرت فصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي تحقيقًا بالموضوع، وتم تكليف طبيب شرعي وطبيب القضاء في وزارة الصحة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومكتب المختبرات الجنائية-قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، حيث تبيّن وجود مادة "اللانيت" في فطائر اللحمة.
وبعد المتابعة التي قام بها مكتب المختبرات الجنائية، توصّل إلى أن مفعول هذه المادة ينتهي عند تعرّضها للحرارة المرتفعة (تفوق 250 درجة مئوية)، مما يثبت أنه تم وضعها بعد خبز المعجنات لتقديمها للزبائن لأن حرارة الفرن خلال فترة الخبر تصل إلى 300 درجة مئوية.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تبيّن حدوث 3 حالات تسمم مشابهة أيضا بتاريخ 30-10-2025.
والتحقيقات والأدلة والمعطيات العلمية، أسفرت عن استبعاد الشبهات عن صاحب الفرن، والاشتباه بأحد العمال لديه وهو المدعو:
– ا. ح. (من مواليد عام 1993، سوري الجنسية) الذي تم توقيفه لصالح النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بناءً على إشارتها.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بتسميم
أشخاص
بمادة
"اللانيت"
القاتلة!
التالي
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-10
وزارة الداخلية: توقيف شخص قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزوّرة
أمن وقضاء
2025-10-10
وزارة الداخلية: توقيف شخص قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزوّرة
0
أخبار دولية
2025-09-07
توقيف أكثر من 400 شخص في بريطانيا خلال تظاهرة دعم لمجموعة "بالستاين أكشن"
أخبار دولية
2025-09-07
توقيف أكثر من 400 شخص في بريطانيا خلال تظاهرة دعم لمجموعة "بالستاين أكشن"
0
أمن وقضاء
2025-09-06
توقيف أشخاص لقيامهم بأعمال التهريب وضبط معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات
أمن وقضاء
2025-09-06
توقيف أشخاص لقيامهم بأعمال التهريب وضبط معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات
0
أخبار دولية
2025-11-18
بلجيكا توقف 8 أشخاص بشبهة التخطيط لقتل مدعي عام بروكسل
أخبار دولية
2025-11-18
بلجيكا توقف 8 أشخاص بشبهة التخطيط لقتل مدعي عام بروكسل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:19
الجمارك تضبط طنّين من ورق العريش المكبوس المهرّب وزيت نباتي مغشوش
أمن وقضاء
10:19
الجمارك تضبط طنّين من ورق العريش المكبوس المهرّب وزيت نباتي مغشوش
0
أمن وقضاء
07:31
توقيف متحرّش بفتاة قاصر في طرابلس...
أمن وقضاء
07:31
توقيف متحرّش بفتاة قاصر في طرابلس...
0
أمن وقضاء
06:25
اللواء الركن لاوندس في عيد الاستقلال: قوة الحق ركيزة صمود الدولة
أمن وقضاء
06:25
اللواء الركن لاوندس في عيد الاستقلال: قوة الحق ركيزة صمود الدولة
0
أمن وقضاء
03:08
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
03:08
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-20
من مزحة إلى جريمة… إبن الـ15 سنة ضحية خرطوم هواء عالي الضغط وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-20
من مزحة إلى جريمة… إبن الـ15 سنة ضحية خرطوم هواء عالي الضغط وهذه التفاصيل
0
فنّ
2025-09-21
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
فنّ
2025-09-21
من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية
0
أخبار لبنان
01:54
قائد الجيش: بذلنا جهودًا جبارةً منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ رغم الإمكانات المحدودة
أخبار لبنان
01:54
قائد الجيش: بذلنا جهودًا جبارةً منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ رغم الإمكانات المحدودة
0
أخبار دولية
09:25
كالاس: أوروبا وأوكرانيا لن تستسلما لعدوان روسيا
أخبار دولية
09:25
كالاس: أوروبا وأوكرانيا لن تستسلما لعدوان روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
0
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
0
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
0
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
0
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسائل سياسية بين عبارتي "العدو الإسرائيلي" و "الإحتلال الإسرائيلي"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسائل سياسية بين عبارتي "العدو الإسرائيلي" و "الإحتلال الإسرائيلي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
2
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
4
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
5
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
6
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
7
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
8
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More