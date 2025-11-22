أمن الدولة أحيت ذكرى الاستقلال بتلاوة أمر العام

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، أقيمت في مبنى المقرّ العام للمديرية العامة لأمن الدولة، وفي جميع المراكز الإقليمية، مراسم تلاوة أمر العام الذي وجّهه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس إلى العسكريين بهذه المناسبة الوطنية.

وأوضحت أن الضباط رؤساء القطعات الإقليمية والمركزية حضروا المراسم، حيث جرى التأكيد على ما تضمنه أمر العام من توجيهات تتعلق بالمساهمة مع الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية في الدفاع عن الوطن، وحماية السلم الأهلي، وصون كرامة المواطنين، إضافةً إلى الدور الذي تضطلع به المديرية العامة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وأشارت الى أن اللواء الركن لاوندس دعا إلى ترسيخ قيم الالتزام والانضباط لدى العسكريين، وهنّأ اللبنانيين بهذه المناسبة الوطنية، آملاً أن يلتئم جرح الوطن وتتوقف الاعتداءات“.