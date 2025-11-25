جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



"في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بأنواعها وتوقيف مرتكبيها، تلقت مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى تتعلق بالمدعو:



ح. ب. (مواليد 1986، لبناني)



الذي أقدم على سرقة واختلاس أموال الجباية العائدة لشركة كهرباء لبنان، وتواري عن الأنظار.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان تواجده في بلدة حومين الجنوبية، فتوجّهت دورية من المفرزة إلى المكان وتمكنت من توقيفه.



بالتحقيق معه، اعترف بأنه كان مكلّفًا تحصيل الفواتير لدى شركة كهرباء لبنان، وأنه قام بسرقة أموال الجباية وفرّ هاربًا.



أُجري المقتضى القانوني في حقه بناءً على إشارة القضاء المختص".

