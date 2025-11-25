الأخبار
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
أمن وقضاء
2025-11-25 | 04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بأنواعها وتوقيف مرتكبيها، تلقت مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى تتعلق بالمدعو:
ح. ب. (مواليد 1986، لبناني)
الذي أقدم على سرقة واختلاس أموال الجباية العائدة لشركة كهرباء لبنان، وتواري عن الأنظار.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان تواجده في بلدة حومين الجنوبية، فتوجّهت دورية من المفرزة إلى المكان وتمكنت من توقيفه.
بالتحقيق معه، اعترف بأنه كان مكلّفًا تحصيل الفواتير لدى شركة كهرباء لبنان، وأنه قام بسرقة أموال الجباية وفرّ هاربًا.
أُجري المقتضى القانوني في حقه بناءً على إشارة القضاء المختص".
ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها
آخر الأخبار
2025-09-23
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
آخر الأخبار
2025-09-23
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
0
أمن وقضاء
2025-11-07
مفرزة زحلة القضائية توقف سوريا بعد سرقة محال في تعلبايا
أمن وقضاء
2025-11-07
مفرزة زحلة القضائية توقف سوريا بعد سرقة محال في تعلبايا
0
أمن وقضاء
2025-09-16
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب أوقفته مفرزة بعبدا القضائية...
أمن وقضاء
2025-09-16
تعميم صورة موقوف بجرائم سلب أوقفته مفرزة بعبدا القضائية...
0
أمن وقضاء
2025-11-18
مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين
أمن وقضاء
2025-11-18
مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين
أمن وقضاء
02:12
ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها
أمن وقضاء
02:12
ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها
0
أمن وقضاء
2025-11-24
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-11-24
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
0
أمن وقضاء
2025-11-24
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
أمن وقضاء
2025-11-24
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
0
أمن وقضاء
2025-11-23
بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما
أمن وقضاء
2025-11-23
بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما
اسرار
2025-11-19
أسرار الصحف 20-11-2025
اسرار
2025-11-19
أسرار الصحف 20-11-2025
0
أخبار دولية
2025-09-07
تحالف أوبك بلاس يقرّ زيادة إضافية لإنتاج النفط
أخبار دولية
2025-09-07
تحالف أوبك بلاس يقرّ زيادة إضافية لإنتاج النفط
0
آخر الأخبار
04:44
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان
آخر الأخبار
04:44
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان
0
أخبار لبنان
03:22
مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة يوقف شخصَين ويصادر أسلحة وآلات للنقش والتحوير داخل مشغل في حارة حريك
أخبار لبنان
03:22
مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة يوقف شخصَين ويصادر أسلحة وآلات للنقش والتحوير داخل مشغل في حارة حريك
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
0
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
أخبار دولية
09:31
مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية
أخبار دولية
09:31
مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
اسرار
23:32
أسرار الصحف 25-11-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 25-11-2025
