ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها

أمن وقضاء
2025-11-25 | 02:12
مشاهدات عالية
ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها
ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مختلف مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّته، وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنه يُدعى:

– أ. د. (مواليد عام 1979، لبناني)

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الدكوانة، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع نيسان سانترا لون ابيض. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:

– /21/ مظروفًا مدون عليها عبارات مختلفة (E.S – AS – عيون)، بداخلها مادة الكوكايين

– /5/ كبسولات مطبوع عليها صور مختلفة (نمر زهري – رجل اسود – زورو)، بداخلها مادة الكوكايين

– /35/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين

– /4/ مظاريف مدوّن عليها كلمة B.S بداخلها مادة الباز

– /3/ مظاريف مدون عليها عبارات مختلفة (COCO COLA – PEPSI) بداخلها مادة الكريستال

– /16/ كيسًا بداخلها مادة الماريجوانا، و/4/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف

– /36/ حبة مخدرة (MB – PLAY BOY – قنبلة)، وبألوان مختلفة ( زهر– ذهبي – أخضر)

– /59/ حبة مخدرة نوع ترامال، و/4/ مظاريف بداخلها طوابع مخدرة

– /4/ مظاريف لون اسود SUPER MAN، بداخلها مادة مخدرة

– /6/ زجاجات بداخلها مادة KETAMINE، و/7/ زجاجات بداخلها مادة KETAY

– كبسولة بداخلها مادة زهريّة اللون، وقلم بداخله مادة مخدرة لون اخضر

– مظاريف فارغة لتوضيب الحبوب، وهاتفين خلويّين، ومبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

