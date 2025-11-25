أمن الدولة أوقف مطلوبا بجرائم تهديد ومحاولة قتل في عكار

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنها أوقفت مديرية عكار الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، بتاريخ 19/11/2025، اللبناني (ج. ع.).وأوضحت أنه تبيّن أنّ بحقّه مذكرات توقيف عدة بجرائم التهديد ومحاولة القتل والسلب والسرقة.وأشارت الى أنه قد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.