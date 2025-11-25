ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بناءً على التعاون وتبادل المعلومات مع المديرية العامة لمكافحة المخدّرات في المملكة العربية السعودية، ضبط مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية سيارة من نوع "Renault Scenic" سوداء آتية بحرًا من إحدى الدول الأوروبية، تبيّن أنها تحتوي على مخدرات موضّبة بطريقة احترافية داخل هيكلها، بلغت زنتها 17,45 كلغ من الكوكايين و11,2 كلغ من الـ"Ecstasy".



وأفادت بأنه نتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، نفّذت قوة من المجموعة الخاصة عملية نوعية تم خلالها توقيف الرأس المدبّر للشبكة، ويدعى: م. د. (مواليد عام 1987، لبناني). كما تم توقيف شريكه: م. م. (لبناني).



وأشارت الى أنه في سياق التحقيق، تم تحديد هوية شريك ثالث لهما، وهو: م. ح. (مواليد عام 1979، لبناني). وجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.