وزارة الداخلية: تعاون لبنانيّ سعوديّ أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان

أشادت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بالتعاون الأمنيّ القائم مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الذي أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان، وذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمكافحة المخدرات.



وأكّدت هذه العملية التزام لبنان الثابت بالتصدي لكل محاولات التهريب، ورفض استخدام أراضيه كنقطة عبور أو منصة للإضرار بمصالحه وعلاقاته مع الدول الشقيقة.



وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود الاحترافية التي قامت بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ولعناصرها، لالتزامهم، كفاءتهم، ومثابرتهم على تنفيذ المهمات الدقيقة، رغم كل التحديات.