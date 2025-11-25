توقيف عصابة سرقة درّاجات ومروّجي مخدرات في طريق المطار بكمينين محكمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه بعد توافر معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين بعمليات سرقة درّاجات آلية في مناطق طريق المطار، المشرفية، وبرج البراجنة، تمكن عناصر المفرزة من كشف هويتيهما، ونصب كمين محكم في محلتي طريق المطار وبرج البراجنة، أدى إلى توقيف كل من:



ح. ق. (مواليد عام 1997، لبناني)



ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني)



وأوضحت أنه بناءً على معلومات حول نشاط شخصين في ترويج المخدرات في أحد الفنادق في طريق المطار، نفذت المفرزة عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف كل من:



ب. ر. (مواليد عام 2001، سوري)، ملقّب بـ”الونش”



أ. م. (مواليد عام 1993، فلسطيني)



ولفتت الى أنه تم ضبط المضبوطات التالية:



عبوات بلاستيكية تحتوي على مواد مخدّرة متنوعة



مظاريف نايلون تحتوي على حشيشة الكيف



قطعة حشيشة داخل علبة سجائر



ثلاث عبوات بلاستيكية فارغة



سكين، هاتف خلوي، ومبالغ مالية



وأشارت الى أنه تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.