شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم القتل في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بإطلاق النار باتجاه فتاة مجهولة الهوية في مخيّم شاتيلا، حيث أرداها قتيلة.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة فى الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية القاتل وتوقيفه.



وبنتيجة المتابعة، تبين للشعبة أنّه وأثناء حصول الجريمة، كانت فتاة أخرى موجودة في المحلّة. ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تبيّن أنّها تدعى ز. م. (مواليد عام 1986، لبنانية).



وبتاريخ 28-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفها في محلة صحراء الشويفات.



وبالتحقيق معها، اعترفت أنّ المدعو (ح. ح.) هو من أقدم على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الضحية، التي تعرفها باسم "نانسي"، وهو يعمل داخل مخيم شاتيلا لدى تاجر مخدرات. كما اعترفت بتعاطي المخدرات، وأنها تستحصل عليها من داخل مخيم شاتيلا من المذكور أعلاه.



وقد سُلّمت الموقوفة الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف (ح. ح.)"