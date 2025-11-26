أحلام السّوسي غادرت ولم تعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة أحلام محمد السوسي (مواليد عام 2006، لبنانيّة)، التي غادرت حوالى الساعة 15،00 من تاريخ 24-11-2025 منزل جدّتها الكائن في القبة- شارع الجديد، إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه



علمًا أنها تُعاني من اضطّرابات عقليّة، وليست المرّة الأولى التي تغادر مكان إقامتها



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 386184-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.