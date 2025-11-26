تدابير سير يوم غد على المسلك الشرقي الممتدّ من نهر ابراهيم حتّى المدفون...

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال إصلاح الحواجز المعدنيّة على المسلك الشرقي من الأوتوستراد، الممتدّ من نهر إبراهيم وصولًا إلى المدفون، اعتبارًا من الساعة 08،00 من صباح الغد 27-11-2025 ولغاية الساعة 16،00 من التاريخ عينه.



علمًا أنه سيتمّ تضييق مساحة مرور السير، طيلة فترة الأشغال



لذاك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.