أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

أمن وقضاء
2025-11-26 | 11:33
مشاهدات عالية
0min
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

في إطار المتابعة الحثيثة لملاحقة شبكات الإتجار بالبشر، وبعد توافر معلومات حول تورّط طبيب مع عصابة منظّمة تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية، قامت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية بتوقيف الطبيب (ج.ف.).

وفي التحقيق، تبين ان الطبيب المذكور عمد إلى تسهيل نشاط العصابة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد لإخفاء هويّات المواليد وتسجيلهم بصورة مخالفة للقانون.

كما تبيّن أنّ الطبيب مطلوب ايضاً بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً لإشارة القضاء المختص.

