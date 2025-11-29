الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عنها في محافظتي بيروت وجبل لبنان، إعتبارًا من تاريخ 29 /11 /2025 حتى تاريخ 3 /12 /2025.



وأوضحت أنّ ذلك لمناسبة زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر لبنان.