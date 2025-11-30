الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتل زوجته ورمى جثتها وادعى اختفاءها... وشعبة المعلومات كشفت الجريمة وأوقفته

أمن وقضاء
2025-11-30 | 04:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتل زوجته ورمى جثتها وادعى اختفاءها... وشعبة المعلومات كشفت الجريمة وأوقفته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قتل زوجته ورمى جثتها وادعى اختفاءها... وشعبة المعلومات كشفت الجريمة وأوقفته

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي  أنها أوقفت زوج كان مشتبه بقتل زوجته ورميها في أحد الأحراج على طريق جسر القاضي.

وأوضحت المديرية أنه بتاريخ 15-11-2025، عُثر في محلة رمحالاطريق جسر القاضي على جثة متحللة ملقاة إلى جانب الطريق. وبنتيجة معاينة الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ الجثة تعود إلى أنثى.

وخلال المتابعة، تبيّن لدى شعبة المعلومات وجود ادعاء سابق لدى الفصيلة الإقليمية بفقدان المدعوة: ن. ح. (مواليد عام 1999، سورية) كانت والدتها قد تقدّمت ببلاغ بفقدانها

كما تم في حينه الاستماع إلى إفادة زوجها المدعو ص. ز. (مواليد عام 1994، سوري) الذي ادّعى أنه بتاريخ 11-11-2025 تلقّى رسالة منها عبرواتسابتُعلمه برغبتها بالتوجّه إلى منزل ذويها في عرمون، وأنه سمح لها بذلك، لكنه لاحقًا لم يعد يتمكّن من التواصل معها، وعند سؤاله أهلها أفادوه بأنها لم تصل إليهم، فادّعى فقدانها مؤكّدًا أنه لا توجد خلافات بينهما.

ولكن لفتت المديرية الى أنه نتيجة الإجراءات الاستعلامية التي نفّذتها شعبة المعلومات في محيط منزل المفقودة في عرمون، تبيّن وجود تحرّك مشبوه للزوج عند الساعة الخامسة فجر 11-11-2025 باتجاه المكان الذي عُثر فيه لاحقًا على الجثة، ما أثار الشبهات حول تورّطه في الجريمة.

وذكرت أنه بتاريخ 21-11-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة عرمون.

وأشارت الى أنه بعد التحقيق معه، أنكر في البداية أي علاقة بالجريمة، لكن بعد مواجهته بالأدلّة التي تثبت وجوده في موقع رمي الجثة، اعترف أنه بتاريخ 11-11-2025 حصل خلاف عائلي ومشادة كلامية بينه وبين زوجته داخل المنزل، أقدم خلالها على طعنها بالسكين ودفعها أرضًا ثم جرح عنقها حتى تأكد من وفاتها. بعد ذلك، قام بلفّ الجثة بأكياس نايلون ووضعها داخل سيارته، ثم نظّف المنزل من آثار الجريمة، ونقل الجثة إلى محلة رمحالاطريق جسر القاضي ورماها في أحد الأحراج. كما تخلّص من السكين والأكياس برميها في البحر في محلة صيدا، وحطّم هاتفها، وأخذ مصاغها ونقلها إلى سوريا، قبل أن يعود لاحقًا ليقدّم إفادته لدى الفصيلة مدّعيًا اختفائها بهدف إبعاد الشبهات عنه.

وأكدت المديرية أنه أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

 

 

 

أمن وقضاء

زوجته

جثتها

وادعى

اختفاءها...

وشعبة

المعلومات

الجريمة

وأوقفته

LBCI التالي
الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-26

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-11

نفّذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق جبل لبنان وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-16

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-25

ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

LBCI
أمن وقضاء
09:09

الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

LBCI
أمن وقضاء
08:47

الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-29

وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:59

أكثر من ١٢٠٠ إعلامي من لبنان والعالم سيواكبون زيارة البابا… إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

LBCI
حال الطقس
02:57

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
2025-11-28

قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت: لا ننسق مع أي طرف محلي للقيام بعملياتنا سوى مع قيادة الجيش ولمسنا صفر اعتراض من قبل الأهالي على مهامنا في منطقة جنوب الليطاني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:12

القصر الجمهوري يستعد لاستقبال البابا لاون... والـLBCI تواكب التحضيرات الأخيرة

LBCI
أخبار لبنان
04:59

أكثر من ١٢٠٠ إعلامي من لبنان والعالم سيواكبون زيارة البابا… إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
01:30

وصول البابا لاوون الرابع عشر الى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حديث خاص مع مدرب منتخب لبنان احمد فران قبل ٢٤ ساعة من مباراة لبنان وقطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هذه هي شروط ايران... اسرائيل وأميركا لمنع اندلاع حرب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

التفوق العسكري لا يصنع سلامًا… درسٌ من إيرلندا وأفغانستان للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المتحدثة الرسمية بإسم اليونيفل للـ LBCI: لم نرصد أي نشاط لبناء ترسانة أو بنية تحتية عسكرية في جنوب الليطاني خلال عام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد التشكيك بعمل الجيش اللبنانيّ... جهد حصر السلاح إلى العلن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:35

تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان

LBCI
حال الطقس
02:57

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:49

وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد

LBCI
خبر عاجل
13:41

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها

LBCI
خبر عاجل
13:44

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:37

مصدر في حرس الثورة الإسلامية للميادين: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إطلاق صواريخ بالستية إيرانية نحو شمال العراق فهذه الشائعات تروجها منصات إعلامية تابعة لإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
13:22

حزب الله ينهي استعاداته للترحيب بالبابا... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More