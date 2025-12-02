قوى الأمن الدّاخليّ: الرسائل الإلكترونية المرسلة باسم المدير العام غير صحيحة

أكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ أنّ الرسائل الإلكترونية المرسلة باسم المدير العام غير صحيحة وليست صادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخليّ أو عن مديرها العام اللّواء رائد عبد الله.

وطلبت من كل من وصلته هذه الرسالة الإلكترونية عدم الإجابة عليها او التفاعل مع مرسليها كي لا تتعرض حساباتهم للإختراق او لأي عملية إحتيالية.

وأكّدت أنّ التّحقيق جارٍ لمعرفة خلفية هذا البريد الإلكتروني المزيّف ومن يقف خلف إرساله، ليُبنى على الشّيء مقتضاه.

وكان قد تلقّى عددٌ من المواطنين رسالة من بريد إلكترونيّ مزيّلة باسم المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله، تحتوي على تحذير من اعتقالهم خلال مهلة 24 ساعة إذا لم يبادروا إلى التواصل مع قيادة الشّرطة أو وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الرّد عليهما أو إرسال بريد إلكتروني للرّد الفوريّ.